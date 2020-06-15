ما لا تعرفه عن تطوير شاطىء روميل بمرسى مطروح في زمن كورونا

في الوقت الذي أصدرت فيه محافظة مطروح قرارا بغلق جميع الشواطىء على مستوى المحافظة لمواجهة جائحة كورونا ومنع التجمعات، بدأت تسابق الزمن في تطوير بعض الشواطىء واستغلال فترة الغلق لرفع كفاءة شاطىء "روميل" وهو من أشهر شواطىء مرسى مطروح ليكون جاهزا لموسم الصيف عقب فتحة خلال الفترة المقبلة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس محمد الباهي محمد الأمين وكيل وزارة الإسكان بمطروح بتطوير شاطئ روميل ليليق بمكانة محافظة مطروح السياحية.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات حول تطوير شاطىء روميل السياحي في مدينة مرسى مطروح خلال فترة كورونا.

- شاطىء روميل يقع شرق المدينة ويطل على البحر الكبير وبحيرة منخفضه الأعماق.

- مياه الشاطىء تسمح باستحمام كبار السن والأطفال.

- يعد "روميل" الشاطىء الشعبي الأول في مطروح الذي يستقبل رحلات اليوم الواحد يومي الأحد والجمعة.

- في الطريق المؤدي إليه يوجد كوبري روميل، وفي مدخلة متحف روميل "كهف روميل".

- أطلق علية هذا الاسم نظرا لقيام القائد الألماني روميل خلال توجده في كهف روميل واتخاذه منه غرفة عمليات خلال الحرب العالملية الثانية.

- أعمال التطوير بشاطئ روميل تنفيذ الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

- يجري تنفيذ بوابات دخول وخروج للشاطىء ولسان خرساني وبرجولات خشبية.

- إنشاء عدد من المطاعم والكافتيريات وحمامات رجالي وحريمي ومساحات خضراء.

- إنشاء منطقة ملاعب وألعاب خاصة بالأطفال ونقطة تمركز لتأمين الشاطئ.

- إقامة وحدة إسعاف متنقلة واستراحات ومقاعد.