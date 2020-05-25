محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير باب البحر وشاطىء روميل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر وشاطئ روميل وزار خزان ودورات المياه في هذه المناطق.

وقال "شعيب" خلال زيارته الميدانية إن أعمال إعادة تطوير لسان الشاطئ بالشكل الجمالي والسياحى يخدم الحركة السياحية مع الحفاظ على طبيعة الشاطئ وتقليل عوامل النحر مع تدعيم تكثيف رمال الشاطى وتجديد مياه البحيرة عبر فتحات أسفل اللسان، وذلك من خلال الأعمال التى تنفذها حاليا الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح.

ووجه شعيب بسرعة إنهاء الأعمال استعدادا لموسم الصيف السياحي، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح.