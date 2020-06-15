الغرفة التجارية: السلع التموينية متوافرة بكل أصنافها وكمياتها

قال الدكتور هشام الدجوي، مسؤول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السلع التموينية كلها متوفرة ويجب أن نوضح من هم تجار التموين وهم عبارة عن الزراعة والحكومة المتواجدين في كل مكان من أكبر محافظة حتى أصغر قرية، مما تعطي الدولة الفرصة للتحكم في السوق وهو ما ساعد خلال الفترة الماضية على توافر السلع التموينية.

وأضاف الدجوي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الدول المتقدمة والتي لديها إمكانيات كبيرة لم تستطيع عمل توازن في السوق الخاص بها في ظل أزمة فيروس كورونا.

ووجه الشكر للقيادة السياسية ووزير التموين، أنهم لم يسمعوا للأصوات التي كانت تريد تحويل الدعم إلى نقدي وليس عيني وإلغاء محلات التموين، وكان رأيهم صحيح ويكونوا متحكمين في السوق ويكون العمل بشكل اشتراكي ورأسمالي وليس رأسمالي فقط.

وتابع، أن السياسة الخاصة بنا استطاعت اجتياز هذه المحنة وتجار التموين نفذوا التعليمات على أكمل وجه وعمل تيكت وكراسي للمواطنين، وتم صرف التموين بكل سلاسة واستطعنا اجتياز هذه المهمة بنجاح، وتوفير كل السلع والبضائع بكل أصنافها وكمياتها.