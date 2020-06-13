مبادرة لتوقيع كشف فيروس كورونا على أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء

دشنت الغرفة التجارية بشمال سيناء، مبادرة لتوقيع الكشف الطبي على أعضاء الغرفة وأسرهم، بأسعار رمزية، من خلال التعاقد مع أحد المعامل الطبية.

وقال عبدالعزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة، دشنت مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها، في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية، حيث تم التعاقد مع معمل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا، لجميع أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم، وموظفي الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة.

وأضاف محمد قويدر نائب رئيس الغرفة، أن تعاقد الغرفة مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، ودعمهم ومساعدتهم باستمرار، وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وطالب قويدر، منتسبو الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة، خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة، حيث أن الخصم يشمل التاجر واسرته وأقاربه من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه على من يرغب التوجه إلى المعمل بصورة السجل التجاري، أو التوجه إلى مقر الغرفة لاستلام خطاب موجه إلى المعمل.