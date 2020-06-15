برلمانية: معملتش مسحة علشان الأطباء أكدوا إن اللي عندي أعراض كورونا

قالت النائبة إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها فور ظهور أعراض الأنفلونزا عليها وبعد استشارة الأطباء الذين أكدوا لها أن الأعراض التي تتحدث عنها هي أعراض فيروس كورونا المستجد.

وقالت مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها شرعت في تناول بروتوكول وزارة الصحة دون أن تقوم بعمل مسحة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنها شعرت بأن دور "البرد"، لم يكن عاديا، وحتى لا تستغرق وقتا في انتظار نتيجة المسحة، تناولت الدواء المنصوص عليه من وزارة الصحة بعد استشارة الأطباء: "منذ يوم الخميس إلى الآن وأنا أمر بمراحل مختلفة في التعامل مع فيروس كورونا".

وتابعت: "معملتش المسحة علشان الأطباء أكدوا لي أنها اعراض كورونا"، مشيدة بسرعة استجابة الخط الساخن لمصابي كورونا وتقديمهم النصح والأرشاد الطبي بشكل سريع جدا.