الصحة: ازدياد أعداد الإصابات بكورونا متوقعة والموضوع رهن أيدينا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، أمس، كانت متوقعة لأن الأعداد مرتبطة بسلوك المواطنين، وبالرغم من أن هناك بعض النسب بدأوا يلتزموا بارتداء الكمامة، إلا أن هناك البعض لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، وأي مكان أو مصلحة حكومية تقدم خدمات المواطنين نرى فيها تكدسات وطوابير ولا يوجد التزام بالمسافات بين متلقي الخدمة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الرقم الذي سبب الحزن للغاية هو ارتفاع عدد الوفيات وهي نسبة متوقعة نتيجة زيادة أعداد الإصابات، مؤكدة أن الموضوع رهن أيدينا ونحن نستطيع اجتياز الأزمة عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم إقامة أفراح وعزومات وتجمعات والذي ينتج عنها إصابة أسر بالكامل.

وتابعت، أن الإصابات في الأسر أصبحت في زيادة لعدم الالتزام ونتعامل بفكرة أن مفيش شكوى من أحد أفراد العائلة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أعراض بسيطة لا تظهر على المريض والتقليل من قيمة الأعراض "أصل عندي رشح أو كنت في التكييف وبنلاقي مبررات كثيرة وعلى ما الصورة تتضح يكون عدي أكثر من فرد في الأسرة".

واستكملت، أن الازدياد من الخوف والهلع لأشياء بسيطة غير مطلوب وأيضا الإهمال بشكل كبير ليس مطلوبا، ولكن يجب أن نعتدل في التعامل مع المرض، وفي حالة وجود أي عرض يتم عمل صورة دم فقط والأشعة وعدم المبالغة.