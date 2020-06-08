جيهان العسال: سنوفر عقار ديمديسفير في مصر قريبا لعلاج مصابي كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه سيجرى توفير عقار ريمديسفير في مصر قريبا من أجل بداية العلاج للمصابين بكورونا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "نستعمل عقار الريبافيرين، والإنترفيرون ما زال في مرحلة التجريب وعندما نتوصل إلى نتائج سنعلن عنها".

وتابعت، أن عقار "أفيجان" اليابانى دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية، وفي الوقت الحالي يجرى تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها قريبا.

وأردفت: "هناك عدد من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة".