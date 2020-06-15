ناهد رشدي: مشهد فرح ثنية كان طبيعيا جدا.. وكل اللي اتعمل كان من عندنا

تحدثت الفنانة ناهد رشدي، عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي لعبت فيه دور ثنية، أن أحمد توفيق في مشهد الأكل تحديدا قرر أن يكون طبيعيا، وقال "مش عاوز تمثيل شوفوا أنتوا هتطلبوا إيه وجابلنا كل الأكل اللي عاوزينه وكان حلو قوي، ومنظر الشنطة السوداء اللي كانت مع الفنانة سهير الباروني كان من عندها هي، وعملت الدور رائع جدا، وعلى أيامنا مكنش في استايلست والحاجات دي كلها إحنا اللي بنعملها".

وأضافت رشدي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الفنانة سهير الباروني قبل الفرح بيوم حطت قهوة على أساس أنه "حنة" في شعرها.