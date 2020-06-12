ناهد رشدي عن "الاختيار": ملحمة درامية

تذكرت الفنانة ناهد رشدي، كواليس مشهد الفرح في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي يتم عرضه حاليًا على قناة "dmc دراما".

وقالت رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "بصراحة سبحان الله مر 25 سنة، وتحس أنه أول مرة يتشاف، ومحدش كان يتوقع النجاح ده خالص".

وأوضحت أنها كانت تريد أن تضحك أثناء التصوير، فور دخول المطرب وتعريفه بأنه المطرب سمير صبري، لكن المخرج طلب منها أن تكون خجولة.

وعن مشهد تناول الطعام في الفرح، قالت رشدي: "الإنتاج كانوا جايبين ديوك رومي حلوة قوي، وكان فيه ديك رومي، حنان ترك كانت جايباه، جبت الأستاذ نور ومنال سلامة وياسر جلال، وقلت لهم كلوا من ديك حنان هناكل منه، وأكلنا والأستاذ أحمد شفيق قال عايز فرح طبيعي، وعيشوا حياتكم مش عايز تمثيل".

وعن مشاركتها في مسلسل "الاختيار" في دور والدة الشهيد أحمد منسي: "ده حاجة تانية خالص، وفعلا ملحمة درامية واللي هقوله عليه قليل، بيتر ميمي مبيخليش حد يمثل وكله يبقى طبيعي جدا، وأحداث موجودة وعشناها".

وأضافت: "والدة منسي ست كلها إيمان، وكان صعب الدور إني أعمل شخصية متواجدة، وجمالها وجمال روحها الطيب، وست مؤمنة بشكل غير طبيعي، أنك تجسد الشخصية دي صعب قوي".