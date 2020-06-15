أسعار العملات اليوم الاثنين 15-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 15 يونيو الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجّل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.33 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجّل نحو 20.12 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.