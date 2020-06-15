شاب مصاب بكورونا: بستخدم أطباق بلاستيك وبتخلص منها بعد الأكل

قال خليل عزازي، الشاب المصاب بفيروس كورونا، إنّه لم يعلم بمرضه بفيروس كورونا المستجد إلا قبل 7 أيام، بينما أصيب هو بالفيروس منذ 12 يوما: "بعد ما جالي معظم الأعراض اشتبهت بمرضي بكورونا، ومكنتش مصدق غير لما كلمت دكتور ليا مختص، وقالي اعزل نفسك".

وأضاف عزازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ والدته تمكث معه في المنزل ولا يخرج من غرفته إلا للضرورة القصوى، وينظف ويعقم أرجاء المنزل بالمطهرات، وبالنسبة للطعام، تطهوه والدته ويأكل في أطباق بلاستيكية: "مش بستخدم أدوات البيت وبستخدم الأطباق البلاستيك وبتخلص منها بعد الأكل".

من جانبه، قال عبدالرحمن ريس، طالب بكلية طب الأسنان، إنّه لم يرى صديقه إلا في ثالث أيام العيد، وفوجئ بعدها بمهاتفته وسؤاله عن أعراض فيروس كورونا المستجد، ليخبره أنه يشعر بذلك منذ 5 أيام.