متبرعة ببلازما الدم: فقدت والدي بعد دخولي العزل الصحي

قالت رنا سليم، إحدى أوائل المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين بعد شفائها من كورونا، إنّ إصابتها بالفيروس جاءت بعد إصابة شقيقتها التي تعمل "ضابط حركة بمطار القاهرة"، إذ شعرت الأخيرة بأعراض كورونا من عدم اتزان وارتفاع بدرجات الحرارة: "بدأت تحس إنها همدانة وقوتها وطاقتها مش زي ما هي، وفقدت الشم والتذوق".

وأضافت "سليم"، خلال مداخلة لها عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ الأعراض ظهرت عليها في بداية ظهور جائحة كورونا، وأكد لها أطباء العزل الصحي في مطار القاهرة أنّ تلك الأعراض قد تكون أعراض مرض عادي وليس كورونا، وإثر ذلك عادت مرة أخرى إلى المنزل حتى انتقلت العدوى إليها ووالدها: "والدي بدأ يشعر بنفس الأعراض، ولما الموضوع زاد عندهم بدأ الموضوع يزيد عندي".

وأكدت حجز شقيقتها بأحدى أماكن العزل الصحي، فيما ذهبت ووالدها إلى مستشفي الحميات بالعباسية، وجرى نقله وعزله بمستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية، فيما جرى حجزها في حميات حلوان، وبعدما ظهرت نتيجتها إيجايبة أرسلت وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقلها لمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، مشيرة إلى أنّها بقيت في غرفة بمفردها يوم 16 مارس، وفي اليوم التالي علمت بوفاة والدها بفيروس كورونا المستجد.