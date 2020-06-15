الدولية لأخلاقيات البحث العلمي: لقاح كورونا سيظهر قبل الدواء

قال الدكتور بهاء درويش، عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا والبحث العلمي بمنظمة اليونسكو، إنّ البحث العلمي يكون لفهم ظاهرة معينة أو لاستخراج منتج تطبيقي، ويكون ذلك في إطار صالح المجتمعات على مستوى العالم.

وأضاف درويش، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ التأخر حتى الآن في استخراج عقار ضد فيروس كورونا، سببه عدم تمسك المجتمع العلمي بأخلاقيات البحث العلمي، ولعدم استخراج عقار ضد فيروس كورونا بشكل سريع يؤثر سلبا على صحة البشرية، موضحا أنّه وقبل الوصول لعقار لمرض معين، يجب مرور التجارب على الحيوانات قبل تجربتها على الإنسان.

وأكد أنّه وحتى الآن لا يوجد تأخير في الوصول لعقار ضد فيروس كورونا المستجد، لمرور العقار بمرحلة الأمان والفعلية على مراحل سنيه مختلفة حتى لا يتأذي أي من الأشخاص مستخدمي مثل تلك العقاقير، مشيرا إلى أنّ التوصل لعقار واعتماده يجب مروره بعدد من التجارب التي تستلزم خطوات معينة وموافقة من جهة رقابية وبحث علمي معتمد.

وتابع: "وجهة نظري إن أقرب حاجة هتكون اللقاحات، لأن اللي شغالين على اللقاحات كتير جدا في جامعة أكسفورد والصين والعالم كله شغال".