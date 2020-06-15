"الزهراوان": وجبات يومية لمستشفيات الحجر الصحي حتى انتهاء أزمة كورونا

وقعت مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور كلٍ من الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشهيرو المهدي نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الزهراوان، لدعم "الجيش الأبيض" في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتوفر مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة، كافة سبل الدعم للأطقم الطبية العاملة داخل مستشفيات الحجر الصحي (أطباء، ممرضين، مسعفين، عمال)، بتقديم وجبات مطهية متكاملة العناصر الغذائية بشكل يومي لحين انتهاء الأزمة لمستشفيي بدر الجامعي بالشروق التابعة لجامعة حلوان، والمسنين الجديد في الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس.

وأوضحت "المهدي"، أن الوجبات المقدمة تخضع لكافة معايير السلامة الغذائية والمهنية، وهناك حرص على أن تكون التعبئة مغلفة ومحكمة وتحافظ على جودة ودرجة حرارة الوجبة المقدمة بالشكل المناسب، مع تنوع الأصناف من بروتينات ونشويات وخضراوات وفواكهه طازجة بصفة يومية.