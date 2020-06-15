الدفاع التركية تعلن تدمير 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني بشمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن سلاح الجو قصف 81 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" بشمالي العراق، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن سلاح الجو دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك مع بدء عملية "مخلب النسر" التي أطلقها الجيش التركي، مساء أمس، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضافت الوزارة أن الطائرات التركية دمرت مخابئ لحزب العمال الكردستاني، التي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمالي العراق، وعادت إلى قواعدها سالمة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، عن بدء عملية عسكرية أطلقت عليها "مخلب النسر"، ضد قواعد حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق.