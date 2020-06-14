ارتفاع جديد بأعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة وفاة 58 مصابا، ليصل عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في العراق إلى 608، كما سجلت 1259 مصابا من أصل 9920 مفحوصا، وبذلك يرتفع عدد المصابين في العراق إلى 20209، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة شفاء 606 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد الذين تعافوا إلى 8121 حالة، منذ ظهور الفيروس في العراق.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس السبت، تسجيل 53 حالة وفاة خلال بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما سجلت 1180 إصابة جديدة أيضا.