خبير اقتصادي: البورصة المصرية لا تزال على أرض صلبة في ظل انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية لا تزال واقفة على أرض صلبة في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك ما إذا قورنت بباقي البورصات حول العالم.

وأضاف بدره، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صعود وزيادة أرقام البورصة المصرية يدل على عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار بالأسواق المصرية مرة أخرى، موضحا أن المستثمرين الأجانب دائما ما يسعون للاستثمار بالدولة الأمنة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

وأكد أن المستثمرين لا يلجأون أبدا للاستثمار في دولة غير مستقرة، بينما يبحثون عن الدول التي تحقق نموا وأرباحا كبرى ومستقرة سياسية مثل مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأثر الكثير من الأسواق العالمية بفيروس كورونا المستجد، غير أن السوق المصرية شهدت تحسنا في قيمة الجنيه المصري، وهو ما خلق خلية قوية أفضل من عملات كثيرة أخرى، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري حتى وقت انتشار فيروس كورونا وعدم التأثير السلبي عليها بشكل كبير.