أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات، اليوم، أولى تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين لجني أرباح المكاسب النسبية التي سجلتها الأسهم في الأسبوع الماضي، فيما شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات شراء انتقائية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 570.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه، منها 1.14 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، تعاملات اليوم، على تراجع نسبته 0.93 ليسجل 10731.17 نقطة، في حين سجل مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.01% مسجلا 1283.51 نقطة.

كما انهى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا تعاملات اليوم، على تراجع هامشي أيضا بلغت نسبته 0.2% مسجلا 2034.69 نقطة.