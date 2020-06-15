العاهل الأردني يرفض محادثة نتنياهو هاتفيا

رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، ولم يحدد موعدا للقاء بيني جانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الجيش الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، قال مسؤول أردني إن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم بنيامين نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل، ويقول نتنياهو إنها تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترمب، إلا أن الجانب الأمريكي أوعز لحكومة إسرائيل التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح المصدر الأردني، أن الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس الذي طلب لقاء لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.

وبحسب الوكالة، أبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين أنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، كما قال المصدر الأردني.