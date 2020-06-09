الأردن: حالات كورونا الداخلية صفر.. والمصابين قادمين من الخارج

أكد الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة بوزارة الصحة الأردنية، أن الأردن اتخذت اجراءات مبكرة وبدأو في شهر يناير وحافظوا على الحدود وقاموا باجراءات تتبع كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم تخصيص مستشفيات للحالات الايجابية مشيرًا أن الاصابات اليومية لديهم لا تصل لـ20 اصابة وجميعها تدخل عن طريق الحدود البرية مشيرًا أنها مكشوفة ومعروفة ويقوموا بتتبعها بحذر شديد.

وأشار أن الاصابات الداخلية كانت حالة واحدة فقط أو صفر حالات مشيرًا أنهم يقلقوا فقط عند زيادة الحالات الداخلية لافتًا إلى أن منطقة اقليم شرق المتوسط أصبحت ملتهبة الأن مضيفًا: "لسنا وحدنا في المعركة ولكننا في وسطها".

وتحدث حجاوي عن تخفيف الاجراءات الوقائية مشيرًا أنه تم رفع الحظر وعمل لجان تفتيشية لمتابعة شروط افتتاح المطاعم والمقاهي مشيرًا أن الاجراءات مرنة وأنهم يراقبو الوضع وأن هناك قرارات جاهزة حال وصول الاصابات لعدد معين ومتابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة وفي العالم أجمع.

ونفى حجاوي وجود أي تغيير في الفيروس سواء بالشدة أو بالضعف كما يردد البعض مشيرًا إلى أن الجهات الصحية العالمية لم تقول ذلك مطلقًا.