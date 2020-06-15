رحيل الفنان التشكيلي سامح البناني إثر إصابته بكورونا

أعلنت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، رحيل المصور الدكتور سامح البناني، الأستاذ بقسم التصوير ورئيس قسم التصوير السابق بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن عمر ناهز 75 عاما، صباح اليوم الاثنين إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت القباني، لـ"الوطن"، أنّ الفنان الكبير سامح البناني من عائلة فنية، فهو ابن المصور الفنان الكبير حسني البناني رئيس قسم التصوير السبق بكلية الفنون الجميلة، والسيدة عايدة يوسف كامل، وحفيد الفنان الكبير يوسف كامل عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، وشقيق المرحوم الدكتور عصام البناني المعماري الكبير والأستاذ بقسم العمارة بهندسة المطرية، والمهندسة أسمهان البناني.