تخليدا لذكراه.. "التشكيليين" تطلق مبادرة لإنشاء تمثال أحمد منسي

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، إطلاق مبادرة لنحاتين مصر لإنشاء تمثال الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد مع مجموعة من رجال القوات المسلحة، خلال أحداث كمين البرث في شمال سيناء إثر محلمة بطولية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في 2017.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، أنّ الهدف من المبادرة عمل تمثال تخليدا لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الغالية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وأنّ ذلك العمل إنما هو أقل ما يقدم للشهداء تكريما وتخليدا لذكراهم الطيبة، وهذا العمل يمثل نصب ميداني وتصميم متكامل سيشارك فيه معماريون ونحاتون ومصممون.

وأوضحت نقيب التشكيليين أنّ المبادرة تهدف لعمل تمثال بارتفاع متر واحد كماكيت لتوضيح الفكرة وأسلوب وطريقة الأداء التي ينفذ بها التمثال، ثم تشكيل لجنة متخصصة من كبار الفنانين لاختيار المكان والأبعاد التي ينفذ بها التمثال على أرض الواقع، وستعلن مسابقة يتقدم لها المتخصصون في النحت الميداني ويكون لهم سابقة أعمال تؤكد خبراتهم في الأعمال الميدانية.