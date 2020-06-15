"الخارجية الروسية" تستدعي سفير التشيك لدى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء السفير التشيكي فيتيزسلاف بيفونكا، على خلفية قرار ترحيل دبلوماسيين روسيين من البلاد.

وقال مصدر في الخارجية الروسية: "نحن نتحدث عن طرد اثنين من موظفين في المركز الروسي للعلوم والثقافة هما أندريه كونتشاكوف وريباكوف في 5 يونيو، تم الإعلان عن أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما، وموسكو توعدت باتخاذ إجراءت جوابية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، أعلن يوم 5 يونيو الجاري، أن الحكومة التشيكية قررت طرد موظفين اثنين من موظفي السفارة الروسية لديها، على خلفية مزاعم بجلب سم من روسيا إلى البلاد عن طريق أحد الدبلوماسيين.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في الـ30 من أبريل الماضي، التقارير الإعلامية لوسائل إعلام تشيكية حول خطط لتسميم سياسيين بالأمور غير العقلانية التي لا يمكن تصورها.

وفي هذا الصدد، أرسلت سفارة روسيا مذكرة إلى وزارة الخارجية التشيكية تشير إلى عدم جواز مواصلة التهجم الذي لا أساس له ضد روسيا وبعثتها الدبلوماسية في براغ.