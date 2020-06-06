"الخارجية" الروسية: مصر تقدم مبادرة مهمة لإنهاء الأزمة الليبية

رحبت وزارة الخارجية الروسية بـ"إعلان القاهرة" الصادر اليوم حول الأزمة الليبية والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قصر الاتحادية.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية في مصر على "فيسبوك" تصريحا لوزارة الخارجية الروسية جاء فيه، إن مصر تقدمت اليوم بمبادرة هامة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأكدت "الخارجية" الروسية ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.