عاجل.. الدولار يتراجع قرشا بعد يومين من الاستقرار

تراجع سعر صرف الدولار، بقيمة قرش واحد، في عدد كبير من البنوك بعد يومين من الاستقرار بداية من الخميس وفق آخر تحديث للبنوك، اليوم.

وسجل التراجع في بنوك "العربي الأفريقي الدولي- البركة - بلوم - الأهلي الكويتي بيريوس - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري - الإمارات دبي الوطني - الكويت الوطني - العقاري المصري - الوطني الأول - التعمير والإسكان - التجاري الدولي - الأهلى المتحد - المصري لتنمية الصادرات".

ويباع الدولار بـ 16.23جنيه ونحو 16.13 جنيه للشراء، مقابل 16.24 جنيه للبيع و16.14جنيه للشراء، أمس الأول، فيما استقر في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.21 جنيه للبيع، و16.11جنيه للشراء.