مكتبة الإسكندرية الأولى في مبادرة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

أعلن رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم)، الدكتور حسن السريحي، فوز مكتبة الإسكندرية بالمركز الأول ضمن مبادرة (اعلم لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا)، والتي أعلن عنها الاتحاد في بدايات الأزمة.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، إن هذا الفوز ما هو إلا تأكيد على أن مكتبة الإسكندرية هي أفضل مكتبة في الوطن العربي خلال أزمة كورونا، وتصدرها بين أقرانها منذ افتتاحها عام 2002 وبقائها متميزة على مر السنين.

وقال رئيس قطاع المكتبات، الدكتور أمجد الجوهري، إن هذه الجائزة جاءت بناءً على تقييم الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات للأنشطة والخدمات التي قدمتها مكتبة الإسكندرية منذ بدء أزمة كورونا ولا تزال تقدمها؛ حيث قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة والهادفة لتقديم خدمات معلومات تفاعلية للجمهور.

شملت المبادرة تنافسا بين مكتبات من 8 دول عربية هي "مصر، عُمان، الإمارات، الجزائر، الأردن، السعودية، المغرب والعراق"، حيث قدمت 25 مكتبة تقاريرها عن الفئة الأولى و10 مكتبات ومراكز مصادر تعلم عن الفئة الثانية، لتتوج مكتبة الاسكندرية بالمركز الأول في الفئة الأولى والمخصصة للمكتبات الكبيرة العامة والجامعية والوطنية، بعد حصولها على الدرجة الأعلى في التقييم.