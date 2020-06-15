تعافي 156 من مصابي كورونا في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 148 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأوضح أنه تم خروج 48 حالة من مستشفى أبو حماد المركزي، و30 من مستشفى السعديين المركزي، و20 من مستشفى منيا القمح المركزي، و10 من مستشف العزل بفاقوس، و 10 من مستشفى أولاد صقر المركزي، و 8 من مستشفى ديرب نجم المركزي، و 8 من مستشفي بلبيس المركزي، و 8 من مستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 5 من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و 4 من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و 3 من مستشفي حميات الزقازيق.

و3 من مستشفى مشتول السوق المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 700 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 127 بمستشفى السعديين، و 77 بمستشفى منيا القمح المركزي، و 85 بمستشفى أبو حماد المركزي، 46 بعزل فاقوس، 42 بمستشفى بلبيس، 29 حالات بالصدر، و 28 بمستشفى ههيا، 21 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفى ديرب نجم المركزي، و 16 بمستشفى أولاد صقر المركزي، و11 بمستشفى الإبراهيمية، و 9 بحميات الزقازيق، و7 بمستشفى مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.

وأوضح وكيل الوزارة، بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.