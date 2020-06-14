محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة 189 مليون

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أعمال توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق وإنشاء مستشفي كفر صقر المركزي وإنشاء الوحدة الصحية بقرية حمد موسى بأبو كبير، وكذلك أعمال إنشاء مبنى العيادة الشاملة بمدينة الحسينية للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية بهم، مؤكدا ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولهم الخدمة في أسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

أشار المحافظ إلي أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمه للمواطنين، مشدداً علي ضروره تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدوله لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقيه بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفه مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪ وانشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة ماليه 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلي 92٪ وإنشاء الوحدة الصحية بقرية حمد موسي بأبو كبير بتكلفة مالية 4 مليون و 700 ألف جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلي 40 ٪ مشيرا الي انه تم الانتهاء من اعمال انشاء مبني العياده الشامله بمدينه الحسينية بتكلفة 12 مليون و 700 ألف جنية وجاري أعمال التسليم الابتدائي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جار إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحه بتكلفة مالية بلغت 4 مليار جنيه شملت إنشاء ( 7 مستشفيات ووحده طب أسره ومجمع تأمين صحي ومعهداً للأورام) ، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و 870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة , شملت إنشاء ( وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الاسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ) واستكمال ( مستشفي طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنية ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنية) وتطوير( وحدة طب اسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 الف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببني منصور مركز اولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه) وإحلال وتجديد ( الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه والوحدة الصحية بالمناجاه الصغري بمركز الحسينية بتكلفة 579 الف جنية ) , وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمه للمواطنين وايماناً بحقهم في الحصول علي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة .