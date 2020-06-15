محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربيه والتعليم، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وأكد المحافظ على ضروره التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و 788 طالبا وطالبة، مقسمين على 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبه الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالبا وطالبا بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 46 استراحة بإجمالي 1302 سريرا.