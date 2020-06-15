أسر ياسين يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

هنأ الفنان أسر ياسين اللاعب الدولي محمد صلاح بعيد ميلاده بنشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وجاءت الصورة لأسر ياسين وهو يحمل إبنه وبجوارها محمد صلاح في إحدى رحلات الصيد وعلق "أسر": "في عيد ميلاد المو أحب أفكره مين بيصطاد أحسن".

يذكر أن الإثنين الماضي نشر الفنان آسر ياسين، صورة له أثناء خضوعه لجلسة علاج طبيعي في قدميه، عبر حسابه على إنستجرام، وقال "آسر"، عبر خاصية استوري بإنستجرام، معلقًا أثناء خضوعه لجلسة العلاج الطبيعي "التنابير بتحك.. صيانة"، دون أن يكشف عن تعرضه لأي إصابة مؤخرًا.

وكان شارك أسر ياسين، في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 وش"، مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل "علا رشدي، شريف الدسوقي، إسلام إبراهيم ومحمد عبد العظيم ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.