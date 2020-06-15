تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ 95 بوابة تعقيم

تسلمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم، بوابات التعقيم الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة والتي مقرر انطلاقها الأسبوع القادم، وكان في استقبال البوابات عقب وصولها مدرسة النهضة الإعدادية بمدينة سوهاج، الدكتور ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة لـ"الوطن"، إن عدد البوابات التي تم تسلمها 95 بوابة، لافتا إلى أن عدد اللجان الأساسية 83 لجنة، و12 لجنة احتياطية، وسيتم توزيع البوابات على اللجان ويتم تجربتها قبل انطلاق الامتحانات الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه يجري الانتهاء من الاستراحات لكي تكون جاهزة لاستقبال المراقبين.

وأضاف "عبدالخالق"، أن هناك اجتماعات تجري مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالفيديو كونفرانس، بشكل مستمر لمتابعة الموقف، والتأكد من جاهزية اللجان، مشيرا إلى أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سيعقد مع جميع الجهات المعنية "تموين، كهرباء، وصحة، وتليفونات، وأجهزة الحكم المحلي" اجتماعا لبحث الترتيبات النهائية للامتحانات.

وأشار "عبد الخالق"، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في المحافظة يبلغ 26 ألف طالب وطالبة، وتكون كثافة كل فصل 14 طالبا على الأكثر، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بإنشاء لجان إضافية أزيد من المقررة داخل المدرسة في حال وجدوا أن مساحات الفصول صغيرة.