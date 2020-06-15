بعد "عين شمس".. 4 أماكن توفر فحص كورونا من السيارة قريبا

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون مع شركة برايم سبيد، لتوفير 4 محطات جديدة لإجراء التحاليل الخاصة من فيروس كورونا المستجد من داخل السيارات، بعد انتهاء تجهيزات المحطة الموجودة في محيط جامعة عين شمس.

وقال مسؤولو محطة عين شمس، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لها اليوم، إنّ المحطات ستكون بحرم عدة جامعات، مثل عين شمس، والقاهرة، والمستقبل، و6 أكتوبر، وبعض النقاط التي تقع في النطاق الجغرافي لها.

يذكر أنّ هذا النظام معمول به في عدد من الدول حول العالم مثل أمريكا، وألمانيا، وسنغافورة، وماليزيا، والإمارات، والسعودية.

وتعمل تلك المحطات على التشخيص المبكر للحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.