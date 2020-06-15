تجنبا للتكدس.. 6 خطوات لإجراء فحص كورونا داخل سياراتك

حددت شركة "برايم سبيد"، القائمة على مركز مسح كورونا عبر السيارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 6 خطوات لإمكانية إجراء المواطن لتحليل كورونا عبر خدمتها، حيث سيتؤخذ مسحة وتحليلها في المعامل المرجعية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشي العدوى.

كان رئيس الوزراء قد شاهد تجربة عملية لتلك الخطوات خلال تفقده المستشفى الميداني بجامعة عين شمس اليوم، والتي جاءت كالآتي:

1- يحجز طالب التحليل الخدمة عن طريق تطبيق محمول.

2- يدخل الفرد لتلقي الخدمة بسيارته.

3- يستقبله أحد أفراد فريق العمل لتعقيم السيارة.

4- يتوجه الفرد بسيارته لشباك سحب العينة ليتم سحبها.

5- يغادر طالب التحليل لينتظر النتيجة.

6- يمكنه استلام النتيجة عن طريق تطبيق المحمول خلال ساعات.

وستتيح الخدمة تقديمها لعدد كبير دون تكدس تماشيًا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى، علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.