تجديد حبس الخادمة المتهمة بالتخلص من "طفل السفاح" في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات، حبس الخادمة المتهمة بقتل رضيعها، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها النيابة العامة خلال التحقيقات تهمة القتل العمد.

وكانت مباحث القاهرة، تمكنت من القبض على خادمة تعمل في مدينة نصر، لاتهامها بقتل رضيعها -الناتج عن علاقة غير شرعية- خنقا، بعد رفض والده الاعتراف به.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمة قتلت الرضيع خوفا من الفضيحة، بعدما حملت من شاب لا تعرف بياناته الشخصية، سفاحا، وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة عام، وعندما طلبت منه تسجيل الطفل رفض، فقررت التخلص منه.