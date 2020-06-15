الحركة الوطنية: رفع جودة المنتج المحلي ضرورة للحفاظ على الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن الدولة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أبو زيد في تصريح لـ"الوطن"، أنه على الحكومة للنهوض بالاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، أن تعمل من خلال استراتيجية وتعميق المنتجات المحلية والاعتماد عليها بشكل أكبر ورفع جودتها.

وأكد أن النهوض بالصناعة المحلية يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد الوطني.