فيديو.. وزيرة الصناعة: أزمة كورونا فرصة لتعميق المنتج المحلي

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن انتهاء ساعات الحظر 5 صباحا بدلا من 6 صباحا جاء بسبب الموظفين الذين يتحركون من محافظة لأخرى وكي يصلوا في المواعيد المحددة لهم.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر اعتمدت على البديل من المنتجات المحلية حتى لانقع تحت رحمة الاستيراد من الخارج، وكانت هناك فرصة لتعميق المنتج المحلي، وأزمة كورونا فرصة لتعميق الصناعة المحلية، وخصوصا توافر كل العناصر التي تنجح الصناعة المحلية.

وتابعت جامع أن قطاع المستلزمات الطبية أصبح من القطاعات المتميزة، وقطاع المواد الغذاية والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات الكثيرة الأخرى التي تميزت الفترة الماضية.