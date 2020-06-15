"عايز اتدفن جنب أبويا".. آخر كلمات الشاب المنتحر في العمرانية

"عايز اتدفن جنب ابويا".. آخر كلمات الشاب المنتحر في العمرانية، قبل أن يطلق على نفسه الرصاص، ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وفقًا لما قاله صديقه أمام ضباط المباحث.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشاب أقدم على الانتحار وأطلق الرصاص على نفسه، بعد رفض اثنين من أشقائه مساعدته ماديا لكي يتمكن من الزواج.

وقالت التحريات والتحقيقات، إن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة العمرانية، يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس.

وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار طلقة خرطوش في الرأس، وتبين أن الطلقة أحدثت فتحتي دخول وخروج من الرأس.

وتوصلت تحريات العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، إلى أن الشاب أقدم على الانتحار، وأطلق النار على نفسه بسبب رفض أشقائه مساعدته ماديا ليمكن من إتمام زواجه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.