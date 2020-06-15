الكرملين: لا يمكننا تجاهل المظاهر غير الودية من جانب براج

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده لا يمكنها تجاهل المظاهر غير الودية من جانب براج، مؤكدا على ضرورة الرد المناسب في كل مرة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "في الأشهر الأخيرة تمت إضافة بعض المشاكل في العلاقات الروسية التشيكية الثنائية، وبالطبع لا يمكننا تجاهل المظاهر غير الودية من جانب براج ، وفي كل مرة سنرد بشكل مناسب".

وأضاف المتحدث الروسي: "بالطبع، نحن نحافظ على اهتمامنا بتطبيع علاقات جيدة متبادلة المنفعة مع جمهورية التشيك".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن طرد دبلوماسيين اثنين بالسفارة التشيكية في موسكو واعتبرتهما غير مرغوب بهما على الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه استنادا لمبدأ التعامل بالمثل وللمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تم اعتبار موظفين اثنين بالسفارة التشيكية في موسكو شخصين غير مرغوب بهما.

وأضافت الوزراة الروسية، أنه تم ابلاغهما بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية مع أفراد أسرهم بحلول نهاية يوم 17 يونيو الجاري.

وكانت براج قد طردت دبلوماسيين روسيين مؤخرا على خلفية جلب أحدهما مادة سامة إلى الأراضي التشيكية.