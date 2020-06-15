باحث أثري يدَّعي عدم وجود فراعنة في مصر.. ويستشهد بالقرآن

قال عمر صلاح، الباحث الأثري، إنّ كلمة فرعون ذكرت 74 مرة في القرآن الكريم في 27 صورة: "عمرنا ما لقيناها في أي موضع وردت جمع، وذكرها مفرد يؤكد عدم وجود فراعنة من الأساس".

وأضاف صلاح، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنّ علماء الآثار أوضحوا أنّ كلمة "فرعون" مشتقة من تركيب مصري قديم لبيت عظيم أو مقر، وكان يطلق في البداية على القصر الملكي والإدارات المرتبطة بالحكومة المركزية المتواجدة في العواصم المصرية القديمة، موضحا أنّ بعض الملوك من المشاركين في الحملات العسكرية التي كانت تنطلق للقضاء على أعداء مصر، كانوا يصفون أنفسهم بكونهم الصقر الجارح لأعدائهم.

وأكد أنّ رمسيس الثاني والملك ميرنبتاح الابن الـ13 للملك رمسيس الثاني لم يكونوا هم فرعون سيدنا موسي: "الكلام ده غير مؤكد على الإطلاق، ووجود ملح على جثمان الملك رمسيس الثاني سببه التحنيط في الأساس وليس الغرق في البحر"، مشيرا إلى أنّ المرحلة التي كانت عليها اللغة المصرية القديمة منذ 100 عام ليست كما هي عليه حاليا: "دراسة اللغة المصرية القديمة أصبحت قوية جدا، وعندنا أكثر من 4 مليون كلمة في اللغة المصرية القديمة، التي باتت أقوى لغات العالم".