محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا

تبرع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، بالبلازما لمساعدة مرضي فيروس كورونا بعد أسبوعين من تعافيه من الفيروس وذلك ببنك الدم الإقليمي بالمنصورة .

حضر تبرع المحافظ بالبلازما الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وعدد من الأطباء والمختصين ببنك الدم الإقليمي.

وأكد مختار، في تصريح صحفي علي أهمية أن يتبرع المتعافين بالبلازما بعد ان أثبتت نجاحها في الشفاء.

وأوضح أننا نجاول أن نرد جزء من الجميل الذي قدمته لنا الصحة أثناء الإصابة بالفيروس، فقد بذلوا جهدا كبيرا ومتابعة يومية إلي أن جاءت نتائج التحاليل سلبية للفيروس.

ودعا كافة المتعافين للتوجه إلي بنوك الدم والتبرع بالبلازما.