الصحة: 12 إبريل شهدت أول حالة تبرع بالبلازما في مصر

أكد دكتور إيهاب سراج الدين مديرعام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أن خدمات النقل الدم القومية تتكون من 28 مركزًا على مستوى الجمهورية، متابعًا: "لدينا فريق بحثي يعمل على فكرة استخدام فكرة بلازما المتعافين منذ بداية شهر مارس، ودرسنا كل تجارب العالم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الفكرة ظهرت في الصين، ونزلتها في أحد الكتب التي تتحدث عن مواجهتها لفيروس كورونا، وهو ما جعلنا نهتم بالأمر".

وتابع: "لو المتبرع منتظم ممكن يتبرع بالبلازما 12 مرة، والقاعدة العامة للتبرع مرة واحدة، أما التبرع العادي 4 مرات في السنة، ويتم إجراء جميع الإجراءات الوقائية في جميع مراكز التبرع بالبلازما، وأول متبرع متعافي كان 12 إبريل، والنتائج رائعة".