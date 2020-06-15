حزمة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة أفغانستان لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تخصيص حزمة مالية جديدة بقيمة 39 مليون يورو "43.9 مليون دولار" لتعزيز الاستجابة لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وكذلك مساعدة ضحايا الحرب والنزوح القسري والكوارث الطبيعية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه علاوة على ذلك فإن رحلة ضمن جسر جوي إنساني ستغادر اليوم ماستريخت بهولندا إلى العاصمة الافغانية كابول في اطار الاستجابة العالمية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تجاه جهود مكافحة الجائحة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن الرحلة تشمل نقل 100 طن من المواد المنقذة للحياة لدعم جهود الشركاء الإنسانيين الذين يمولهم الاتحاد الأوروبي في أفغانستان.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن الرحلة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وأنها جزء من رحلات الجسر الجوي الجارية إلى مناطق "حرجة" من العالم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارسيتش، في البيان "إن الاتحاد الأوروبي يواصل في هذا الوقت العصيب الوقوف إلى جانب أكثر الفئات ضعفاً في أفغانستان".

وأوضح لينارسيتش، أن "الاتحاد الأوروبي يقدم من خلال هذا الجسر الجوي مساعدات حيوية مثل الغذاء والمياه والمأوى لضمان وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن من الناس والمساعدة في دعم شعب أفغانستان".

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أنه يوجد نحو 3.5 مليون شخص من بين سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة بحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية، موضحة أن هناك حوالي 13.5 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام، فيما يحتاج 9 ملايين شخص على الأقل إلى مساعدات غذائية