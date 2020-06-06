"التعاون الإسلامي" تسلم أفغانستان مساعدة طبية عاجلة لمواجهة كورونا

سلّمت منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لما جرى تعبئته من مساعدات طارئة متعددة الجوانب من قبل مختلف أجهزة ووكالات ومساعدة طبية عاجلة متعلقة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى وزارتي الخارجية والصحة العامة الأفغانيتين، وذلك في مطار كابول الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتضمنت شحنة المساعدات المقدمة كمامات طبية ذات الاستخدام الواحد، وأقنعة إن 95 "N95" المتخصصة المستخدمة في المستشفيات، والملابس الواقية للعاملين في الحجر الصحي، وجرى تسليم هذه المساعدات إلى السلطات الأفغانية بحضور المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي في كابول.

وفي الوقت ذاته، قدم صندوق التضامن الإسلامي أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار مبادرته لدعم جهود الدول الأعضاء الأقل نموا في مواجهة كورونا المستجد، خاصة في قطاع الصحة، الشريحة الأولى من المساعدة المالية الطارئة إلى أفغانستان