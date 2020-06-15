عنبة: المنظمات الدولية قالت حركة الطيران هترجع في 2023.. أو في 2026

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنّ القطاع ساهم مع الحكومة المصرية في إعادة المصريين العالقين والعائدين المصريين من دول العالم، حتى عاد الآلاف من المصريين: "مفيش حد طلب يرجع ومتصرفناش وقدرنا نجيبه، يا بنجيبه عن طريق شركة لمكان معين".

وأضاف "عنبة"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنّه وبالنسبة للراغبين في مغادرة قطر، بدأوا العودة عن طريق مدينة مسقط في عمان ويتم إعادتهم من قبل الوزارة: "مفيش حد تواصل مع وزارة الخارجية أو الهجرة ثم تواصلوا معانا ومتابعناش معاهم، وقدرنا أننا نرجعهم، ودي التعليمات اللي عندنا من الحكومة"، موضحا أنّ أطقم الطيران جاهزة لبدء العمل في أي وقت رغم حالة الركود التي أصابت القطاع خلال الفترة الماضية.

وأكد أنّه ومن مميزات قطاع الطيران هو الخسارة والربح السريع، وتغلبت شركة مصر للطيران بعد إيقاف الطيران للدول بعض الشيء من خلال تنظيم سلاسل رحلات جوية لنقل البضائع: "كنا بننقل البضائع في الكابينة وبطن الطيارة وده بعد الموافقة من الصانع ومنظومة الطيران المدني، وبعض الشركات عملت على نفس القصة"، مشيرا إلى أنّ مصر للطيران كان تسيّر نحو 150 رحلة يوميا، وتحولت لرحلة أو 2 فقط، بخلاف دعم الدولة للمرفق عبر إيقاف الضرائب والكهراء والإيجارات.

وتابع: "المنظمات الدولية قالت إن السيناريو المتفائل لعودة حركة الطيران حول العالم في 2023، والمتشائم تحدث بأنّه سيتم في 2026، ويتم حسابها وفق معايير خاصة بالمعايير الاقتصادية والسياحية".