الوزارء: زيادة مخصصات الصحة والتعليم العالي بموازنة 2020-2021

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، قبل قليل، إنفوجرافا لأبرز المستهدفات المالية لمشروع موازنة 2020-2021، أوضح رفع المخصصات المالية لوزارتي الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الإنفوجراف، أنّ 14% معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات لتصل إلى 1288.8 مليار جنيه، 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و83% النسبة المستهدفة لدين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021، مقارنة بنحو 108% في يونيو 2017.

وحققت النسبة المستهدفة لخفض العجز الكلي للموازنة من الناتج المحلى الإجمالي في 2021 بنسبة 603%، بدلا من 17% من الناتج في 2013-2014 .

ووصل الحد الأقصى لحجم المصروفات العامة 1147 مليار جنيه، لتحقيق مستهدف الفائض الأولى "2% من الناتج"، وجرى وضع 20.6 مليار جنيه، كمخصصات التأمين الصحي والدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة ومواجهة كورونا، و14.1% زيادة في مخصصات البحث العلمي لتبلغ 60.4 مليار جنيه، و14.8% زيادة في مخصصات التعليم لتبلغ 363.6 مليار جنيه.