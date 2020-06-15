سكك حديد مصر: استلام الدفعة الثالثة من الجرارت الخاصة بالهيئة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إنه بعدما تعاقدت الهيئة مع شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية، على شراء 100 جرار، تم استلام الدفعة الثالثة من الجرارات، اليوم، بينما ستصل دفعة أخرى من تلك الجرارت بحلول الاسبوع الأخير من الشهر الجارى.

وأضاف "رسلان"، خلال فقرة خاصة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة دربت أول 10 سائقين بالولايات المتحدة الامريكية وحصلوا على دورات تدريبية بمصنع الجرارات المورد بأمريكا، موضحا أنه خلال شهر أبريل الماضي تم شراء 20 جرارا من إجمالي 30، وفي نهاية شهر يونيو الجاري سيكون لدي الهيئة 70 جرارا.

وأكد أن الوزارة تعاقدت لشراء 110 جرارات، وذلك عبر إبرام عقد مع شركة "PRL" الأمريكية لتوريد 50 جرارا، إضافة إلى تأهيل 50 جرار "هانشل": "لدينا إجراءات تعاقد على 100 جرار بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، ووصل إجمالي الجرارات لـ260 جرارا، مشيرا إلى أنه يتم شحن 6 جرارات قادمة من مدينه "تالجو الإسبانية"، بخلاف إعادة تأهيل 172 جرارا.