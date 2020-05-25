صور.. مذيعو "إكسترا نيوز" يرتدون "تي شيرت" الشهداء لليوم الثاني

في لفتة وطنية وإنسانية من قناة "إكسترا نيوز"، ظهر مذيعو القناة ومراسلون القناة، اليوم وأمس، مرتدين "تي شيرت الشهداء".

وارتدى مذيعو ومراسلو القناة "تي شيرت" أبيض مطبوعا عليه صور لأبطال ملحمة البرث، التي استشهد فيها البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ورجاله من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وجسد مسلسل الاختيار بطولاتهم على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.