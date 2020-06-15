استعدادا لامتحانات الثانوية.. تطهير اللجان والتنظيف حول مدارس مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير في جميع مدن المحافظة بجميع المناطق خاصة بالمدارس المعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل، مع استمرار جهود التطهير والتعقيم داخل اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وانطلقت فرق الطوارىء اليوم الاثنين، بمركز ومدينة العلمين، بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمناطق شارع العلمين الرئيسي ومنطقة وسط المدينة وشارع المدارس.

وتمكن مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر، من رفع 50 طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمدينة ومنها بجوار المدرسة الثانوية الصناعية وبجوار مجلس المدينة وخلف محطة الكهرباء ومنطقة التوحيد وحول محطة الأرصاد، مع رش تعقيم مكتب خدمة المواطنين والإذعة والتليفزيون وقسم الشرطة وشارع الحدادين وشارع الورش.

ونفذ مجلس مدينة السلوم حملات رش وتعقيم أماكن لجان الثانویة العامه بمدرسة السادات مع استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ورش وتطهیر المباني والمنشآت الحكومیة تحت إشراف عادل منصور رئيس المدينة.

وفى مدينة سيوة، طهرت فرق الطوارىء الشوارع بجانب رفع القمامة بمناطق "مدخل المدينة، وتابة، وأبوالليف، والغربيين، ومجلس المدينة"، بجانب رش مناطق ميدان السوق، والمسجد الكبير وتابة وأبوالليف، والغربيين ومجلس المدينة.