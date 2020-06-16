سيات تطلق النسخة المحسنة من أتيكا 2020

أعلنت شركة سيات الإسبانية، اليوم، عن النسخة المحدثة الجديدة من أتيكا، موديل 2020 فيس ليفت، بتقنيات جديدة لأول مرة فى أتيكا.

ظهرت النسخة المحسنة من خلال الإنترنت، وأعلنت سيات عن المواصفات الخاصة بأتيكا، حيث جاءت النسخة المحدثة بالآتى: مثبت سرعة تفاعلي - نظام تنبيه عن مغادرة المسار - نظام النقطة العمياء - ونظام ترفيهى جديد بشاشة 10.25 بوصة، أما عن المحركات فتتوفر بـ 3 محركات.

1_ محرك سعة 1 لتر تيربو 3 أسطوانات يولد قوة 110 حصان متصل بناقل حركة مانيوال وتعمل من خلال منظومة الدفع الأمامى.

2_ محرك سعة 1.5 لتر تيربو 4اسطوانات يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة مانيوال مع خيار آخر بناقل حركة DSG وتعمل من خلال منظومة الدفع الرباعي.

3_ محرك ديزل سعة 2.0 لتر تيربو يولد قوة 190 حصان متصل بناقل حركة مانيوال أو DSG وتعمل من خلال منظومة الدفع الرباعي.