محافظ القليوبية يناقش أسباب تأخير تنفيذ ممشى بنها

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللواء أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام مساعد، والمهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري، والمهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينه بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة المشاكل التي تعوق تنفيذ الممشى النيلي بالمرحلتين الثانية والثالثة بقطاع (ب-ج).

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، بضرورة أن تراعي تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة، ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ بعمل رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من الممشى مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.